В Австралии подтвердили, что в стране нашли обломки корабля SpaceX

Фото: SpaceX/Global Look Press

SpaceX

Австралийское космическое агентство (ASA) подтвердило, что на территорию страны упали обломки космического корабля Dragon, который разработала компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX, сообщает телеканал ABC. Представители ASA уточнили, что обломки космического объекта были найдены в штате Новый Южный Уэльс.

Агентство подтвердило, что обломки связаны с миссией SpaceX, и продолжает взаимодействовать с нашими коллегами в США, — привел телеканал слова одного из сотрудников агентства.

Три обломка нашли в регионе Снежных гор, один из них был найден в загоне для овец, отметили в ASA.

Dragon — американский беспилотный космический корабль, который доставляет полезный груз на МКС и возвращает его на Землю.

Ранее стало известно, что глава Роскосмоса Юрий Борисов объявил на встрече с президентом Владимиром Путиным о решении выйти из проекта Международной космической станции после 2024 года. Он отметил, что основным приоритетом в пилотируемой космонавтике будет создание российской орбитальной станции и дальнейшее обеспечение отечественной экономики необходимыми космическими услугами. Борисов добавил, что в рамках международного сотрудничества на МКС все обязательства перед иностранными партнерами будут выполнены.