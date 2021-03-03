В Австралии подросток погиб после укуса ядовитой кубомедузы

В Австралии подросток погиб после контакта с ядовитой кубомедузой, иначе называемой морской осой. Об этом сообщает полиция штата Квинсленд.
По данным вещательной корпорации АВС, инцидент
После этого случая в районе всех пляжей на мысе Йорк были установлены дополнительные предупреждающие знаки, напоминающие о сезоне миграции кубомедуз.
Австралийская консультационная служба отмечает, что это первый случай гибели от яда морской осы с 2006 года. С момента начала наблюдений в 1883 году контакты с морской осой стали причиной гибели 80 человек в Австралии.
Кубомедуза — вид морских стрекающих, распространенный у берегов северной Австралии и в Индонезии. Ожоги кубомедузы вызывают мучительную боль, а содержащегося в щупальцах одной медузы яда достаточно, чтобы убить 60 человек за три минуты.
Ранее NEWS.ru писал, что в Свердловской области шестнадцатилетний подросток погиб при падении бетонной стены.