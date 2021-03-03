В Австралии подросток погиб после укуса ядовитой кубомедузы

https://static.news.ru/photo/96e4ce3e-7c9a-11eb-bcf9-96000091f725_660.jpg Кубомедуза Фото: Яндекс.Дзен

В Австралии подросток погиб после контакта с ядовитой кубомедузой, иначе называемой морской осой. Об этом сообщает полиция штата Квинсленд.

По данным вещательной корпорации АВС, инцидент произошёл на одном из пляжей города Бамага на северной оконечности Австралии. 17-летний юноша столкнулся с медузой во время купания. Отдыхавшие на пляже люди вызвали спасателей и медиков. Пострадавшему была оказана неотложная помощь, молодого человека госпитализировали в отделение интенсивной терапии госпиталя Таунсвилла. Однако позже пострадавший скончался.

После этого случая в районе всех пляжей на мысе Йорк были установлены дополнительные предупреждающие знаки, напоминающие о сезоне миграции кубомедуз.

Австралийская консультационная служба отмечает, что это первый случай гибели от яда морской осы с 2006 года. С момента начала наблюдений в 1883 году контакты с морской осой стали причиной гибели 80 человек в Австралии.

Кубомедуза — вид морских стрекающих, распространенный у берегов северной Австралии и в Индонезии. Ожоги кубомедузы вызывают мучительную боль, а содержащегося в щупальцах одной медузы яда достаточно, чтобы убить 60 человек за три минуты.

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