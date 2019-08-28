https://static.news.ru/photo/3438fe12-c982-11e9-bf80-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Письмо, написанное в 1894 году и найденное во время строительства библиотеки в столице Тасмании Хобарте спустя 125 лет, передадут потомку его автора.

Письмо в 1960 году нашёл плотник Рекс Найтингейл, когда строил центральную библиотеку Хобарта. Послание было обнаружено при сносе жилого дома.

Это письмо, написанное Сидни Халбертом 13 мая 1894 года. Он писал его своей родне, видимо, в Британию из Сиднея, — цитирует Найтингейла ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

Мужчина хранил пожелтевший листок бумаги почти 59 лет и никому не рассказывал о находке. Показать его своей дочери Рекс решился только в 2017 году. Она через социальные сети попыталась найти родственников автора послания. Помочь ей в этом вызвались австралийские СМИ. В итоге отозвалась внучатая племянница Сидни Халберта Робин Лобб.

Как только я увидела фотографию письма, то поняла, что это написано моим двоюродным дедушкой, — сказала она.

Хранивший послание более полувека Рекс Найтингейл планирует передать его правнучке Халберта в Юнион-клубе в Сиднее, откуда оно начало путь 125 лет назад.

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