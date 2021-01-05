В Австралии пациентка испугалась «загадочного существа» в больничной палате

В австралийском Брисбене женщину напугало «загадочное существо», которое якобы спряталось в вентиляционной системе больницы.
На данный момент пациентка проходит лечение в этом медицинском учреждении. По словам невестки женщины, свекровь увидела некое существо в вентиляционной решетке над своей кроватью.
Пациентка даже смогла сфотографировать напугавшее её существо. По её словам, она была уверена, что «на неё что-то смотрит»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что жителям острова Оаху на Гавайях удалось снять на видео крупный неопознанный летающий объект синего цвета. Некоторых очевидцев увиденное побудило позвонить в службу экстренной помощи. Свидетели происшествия отмечают, что объект был похож на продолговатую светящуюся массу, которая вскоре скрылась в океане. Инцидент произошёл в конце декабря 2020 года.