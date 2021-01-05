В Австралии пациентка испугалась «загадочного существа» в больничной палате

https://static.news.ru/photo/34fd5422-4f61-11eb-a1d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

В австралийском Брисбене женщину напугало «загадочное существо», которое якобы спряталось в вентиляционной системе больницы.

На данный момент пациентка проходит лечение в этом медицинском учреждении. По словам невестки женщины, свекровь увидела некое существо в вентиляционной решетке над своей кроватью.

Пациентка даже смогла сфотографировать напугавшее её существо. По её словам, она была уверена, что «на неё что-то смотрит», передаёт портал news.com.au. Она призналась также, что в палате никого не было, однако она чувствовала, что кто-то «трогает её».

Ранее NEWS.ru писал о том, что жителям острова Оаху на Гавайях удалось снять на видео крупный неопознанный летающий объект синего цвета. Некоторых очевидцев увиденное побудило позвонить в службу экстренной помощи. Свидетели происшествия отмечают, что объект был похож на продолговатую светящуюся массу, которая вскоре скрылась в океане. Инцидент произошёл в конце декабря 2020 года.