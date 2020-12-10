В Австралии остановили испытания вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/b074874c-3b7a-11eb-812b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hu Jingchen/Global Look Press

В Австралии приняли решение остановить испытания собственной вакцины от коронавируса после того, как стало известно, что введённый в организм человека препарат вызывает ложноположительные результаты при ВИЧ-тестировании.

Вакцина, которую производит Университет Квинсленда совместно с CSL, проходила первую фазу испытаний, прививку сделали 216 людям.

Полученные результаты показывают, что вакцины от COVID-19 мешает диагностировать ВИЧ-инфекцию в привившихся, сообщает «Интерфакс».

Этот результат подчёркивает существование рисков, связанных с ранней разработкой вакцины, — заявил представитель CSL Эндрю Нэш.

Он отметил, что препарат может быть доработан, однако на это понадобиться около года.

Отмечается, что производственные мощности CSL переключат на создание дополнительно 20 млн доз вакцины производства британской AstraZeneca. Ранее австралийские власти уже подписали соглашение с фармкомпанией о производстве 30 млн вакцин AstraZeneca для жителей страны.

Также Австралия договорилась о поставке 40 млн доз вакцины американской биотехнологической компании Novavax для австралийцев.

Ранее NEWS.ru писал, что, по данным ВОЗ, за минувшие сутки количество заболевших коронавирусной инфекцией в мире выросло более чем на 385 тыс. человек.

Наибольшее количество инфицирования зафиксировано в Соединённых Штатах (14 972 356), на втором месте — Индия (9 767 371), на третьем — Бразилия (6 674 999). Россия — на пятом месте (2 541 199).