https://static.news.ru/photo/213644ac-3cf3-11ea-b23d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Charisius/Global Look Press

В Австралии врачи не обнаружили у жителя Брисбена пневмонии и отпустили его из-под наблюдения. Таким образом случай предполагаемого заражения коронавирусом не подтвердился.

Результаты лабораторных исследований показали, что в крови и средах пациента, вернувшегося из Уханя, коронавируса нет, — сказал представитель Минздрава страны.

Вспышка нового заболевания была зафиксирована в городе Ухань в начале января. Сначала специалисты думали, что это связано с местным рынком морепродуктов, но тогда многие пациенты утверждали, что не посещали его. Первое время врачи не фиксировали распространение коронавируса от человека к человеку, но 20 января китайские специалисты подтвердили случаи передачи нового типа смертельной пневмонии от человека к человеку. На данный момент число заболевших уже превысило 200 человек. Пока известно о трёх случаях с летальным исходом.

Как ранее писал NEWS.ru, австралийские власти опасаются распространения нового вида смертельной пневмонии. Во время обязательной проверки в аэропорту Брисбена всех прилетевших из китайского города Ухань медики выявили симптомы опасного заболевания у одного из пассажиров.