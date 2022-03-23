В Австралии назвали «реальным вариантом» высылку дипломатов РФ

Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн заявила, что высылка российских дипломатов является «реальным вариантом» для Канберры в качестве реакции на события на Украине. При этом власти Австралии считают важным сохранение линии связи с Москвой, отметила она в эфире радиостанции ABC.

Мы никогда не переставали искать дипломатическое решение [кризиса на Украине] и сохранять пути и возможности для такого диалога очень важно, — подчеркнула Пейн.

Она добавила, что российское посольство обеспечивает прямую линию связи с правительством РФ, чего нельзя забывать, принимая решение по дипломатам.

ТАСС уточняет , что в российском посольстве прокомментировали слова Пейн. Глава дипмиссии Алексей Павловский заявил, что подобные высказывания звучат не впервые.

Канберре стоит наконец определиться, действительно ли ей нужен канал коммуникации с Москвой, — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что 18 марта власти Австралии ввели санкции против 11 банков и государственных учреждений России, в том числе против Фонда национального благосостояния и Минфина. Ограничения были приняты на фоне ситуации на Украине, заявила глава МИД Австралии.