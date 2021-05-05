В Австралии нашли самую толстую в мире моль

https://static.news.ru/photo/42d08ce4-adc2-11eb-92f4-96000091f725_660.jpg Фото: Олаф Лейллинджер/wikimedia.org

Рабочие во время строительства новой школы в Квинсленде (Австралия) обнаружили древесную моль рекордных размеров. Размах крыльев насекомого составил 26 сантиметров, вес — 30 граммов, сообщает ABC.

Представители вида Endoxyla cinereus, к которому относится найденная рабочими особь, выделяются своими габаритами. Однако моль из Квинсленда оказалась больше всех своих сородичей. По словам директора школы Меган Стюарт, насекомое было размером с два кулака.

Мы строим дополнительные здания для школы на краю тропического леса, поэтому часто встречаем разных животных, но эта моль — потрясающая находка, — отметила женщина.

Биолог Кристин Лэбкин рассказала, что взрослые самки этого вида летают очень плохо. Как правило, они просто ползают по деревьям и пням в поисках самца. Не могла летать и найденная в Квинсленде моль.

Насекомое отпустили обратно в дикую природу. Учеников школы произошедшее так воодушевило, что некоторые из них посвятили моли эссе.

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