В Австралии нашли гигантскую тростниковую жабу

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В Австралии обнаружили гигантскую тростниковую жабу, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство окружающей среды штата Квинсленд. Земноводное весом около 3 кг и длиной более 25 см нашли в национальном парке парке Конвей на северо-востоке континента.

Специалисты уточнили, что найденная жаба, вероятно, является самой крупной из когда-либо встречавшихся в Австралии. Как правило, вес таких жаб превышает килограмм, а длина тела достигает 24 см. Издание уточнило, что тростниковая жаба ядовита на всех жизненных стадиях. Отравление ее ядом вызывает конвульсии, аритмию, повышение кровяного давления, иногда временный паралич и смерть от остановки сердца.

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