https://static.news.ru/photo/aff5aa84-d943-11e9-aff8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frans Lanting/Global Look Press

В Аделаиде (Австралия) в одном из музеев обнаружен список слов уже исчезнувшего языка нгуннавал — австралийских аборигенов.

По данным издания ABC News , его автором является исследователь Эдвард Эйр, живший в XIX веке. Считалось, что этот перечень был утерян более 70 лет назад.

По словам специалиста по языкам коренных народов Австралии, лингвиста Кэролайн Хьюз, документ нашла её дальняя родственница. Она обнаружила список в одной из старых книг запасника.

Зная, что я занимаюсь языками аборигенов, она написала мне, что нашла перечень каких-то слов, — рассказала Хьюз.

Слова в списке были частью языка аборигенов нгуннавал, которые жили на месте нынешних Нового Южного Уэльса и Австралийской столичной территории. Эйр изучал его в 1830-х годах. Теперь перечень изучат специалисты, чтобы сопоставить с сохранившимися словами.

Ранее News.ru писал о том, что жители британского графства Сомерсет обнаружили, возможно, один из самых ценных кладов в истории страны. 2571 монета времён правления короля Гарольда II Годвинсона пролежала в земле около тысячи лет.