В Аделаиде (Австралия) в одном из музеев обнаружен список слов уже исчезнувшего языка нгуннавал — австралийских аборигенов.
По данным издания
По словам специалиста по языкам коренных народов Австралии, лингвиста Кэролайн Хьюз, документ нашла её дальняя родственница. Она обнаружила список в одной из старых книг запасника.
Зная, что я занимаюсь языками аборигенов, она написала мне, что нашла перечень каких-то слов, — рассказала Хьюз.
Слова в списке были частью языка аборигенов нгуннавал, которые жили на месте нынешних Нового Южного Уэльса и Австралийской столичной территории. Эйр изучал его в 1830-х годах. Теперь перечень изучат специалисты, чтобы сопоставить с сохранившимися словами.
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