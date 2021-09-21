Жители Австралии устроили беспорядки из-за антикоронавирусных ограничений

Акция протеста в австралийском Мельбурне вылилась в беспорядки из-за недовольства действующими жёсткими ограничениями в связи с COVID-19. Протестующие нападают на полицейских. Те в ответ используют спецсредства. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.
Манифестанты во втором по величине городе Австралии
Ранее стало известно о закрытии на две недели строительных площадок. Это может лишить работы десятки тысяч людей.
Акции против COVID-ограничений проходили в Мельбурне и в субботу, 18 сентября. Для разгона демонстрантов полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ. Задержаны оказались более 200 человек.
Ранее австралийцы возмутились также и ужесточением правил выезда за границу. Покинуть страну они не могут уже больше года. По словам экспертов, люди буквально стали заложниками ситуации, находясь практически в ловушке.