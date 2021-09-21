Жители Австралии устроили беспорядки из-за антикоронавирусных ограничений

Акция протеста в австралийском Мельбурне вылилась в беспорядки из-за недовольства действующими жёсткими ограничениями в связи с COVID-19. Протестующие нападают на полицейских. Те в ответ используют спецсредства. Об этом сообщается в Telegram-канале RT.

Манифестанты во втором по величине городе Австралии начали кидать в стражей порядка бутылки, камни и сигнальные ракеты. Протесты в городах Австралии связаны с решением властей продлить строгий режим локдауна. В частности, в Мельбурне с начала пандемии действует уже шестой по счёту карантин. Страна находится в изоляции, пытаясь предотвратить распространение нового опасного штамма «дельта».

Ранее стало известно о закрытии на две недели строительных площадок. Это может лишить работы десятки тысяч людей.

Акции против COVID-ограничений проходили в Мельбурне и в субботу, 18 сентября. Для разгона демонстрантов полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ. Задержаны оказались более 200 человек.

Ранее австралийцы возмутились также и ужесточением правил выезда за границу. Покинуть страну они не могут уже больше года. По словам экспертов, люди буквально стали заложниками ситуации, находясь практически в ловушке.