В Австралии на берег выбросило лодку-призрак

Таинственную лодку-призрак выбросило на берег в Австралии. Об этом сообщает издание NZ Herald.
Лодку
Как выяснилось позднее, загадочный объект оказался исследовательским беспилотным судном Saildrone. Три подобных судна были запущены в Новой Зеландии в 2019 году калифорнийской компанией для проведения научных исследований в южном полушарии.
В конце 2019 года сигнал корабля был потерян. Исследователи посчитали, что он столкнулся с айсбергом близ Южной Америки. Однако оказалось, что судно всё это время дрейфовало и в результате оказалось выброшено на берег.
Беспилотники Saildrone весят 450 килограммов, их длина составляет семь метров.
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