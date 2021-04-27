В Австралии на берег выбросило лодку-призрак

https://static.news.ru/photo/5bb22fc0-a7cc-11eb-837e-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: Facebook/Victoria Police

Таинственную лодку-призрак выбросило на берег в Австралии. Об этом сообщает издание NZ Herald.

Лодку обнаружили в бухте Варата в штате Виктория. По данным местной полиции, странное судно покрыто ракушками.

Как выяснилось позднее, загадочный объект оказался исследовательским беспилотным судном Saildrone. Три подобных судна были запущены в Новой Зеландии в 2019 году калифорнийской компанией для проведения научных исследований в южном полушарии.

В конце 2019 года сигнал корабля был потерян. Исследователи посчитали, что он столкнулся с айсбергом близ Южной Америки. Однако оказалось, что судно всё это время дрейфовало и в результате оказалось выброшено на берег.

Беспилотники Saildrone весят 450 килограммов, их длина составляет семь метров.

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