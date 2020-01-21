Австралийские власти опасаются распространения нового вида смертельной пневмонии. Во время обязательной проверки в аэропорту Брисбена всех прилетевших из китайского города Ухань, медики выявили симптомы опасного заболевания у одного из пассажиров.
Как
Правительство Австралии незадолго до этого призналось, что у них на данный момент нет никакого способа не допустить проникновения таинственной болезни в страну. Единственный способ хоть как-то защититься от нового коронавируса — проверять всех прибывающих из Китая.
Вспышка нового заболевания была зафиксирована в городе Ухань в начале января. Сначала специалисты думали, что это связано с местным рынком морепродуктов, но тогда многие пациенты утверждали, что не посещали его. Первое время врачи не фиксировали распространение коронавируса от человека к человеку, но 20 января китайские специалисты подтвердили случаи передачи нового типа смертельной пневмонии от человека к человеку. На данный момент число заболевших уже превысило 200 человек. Пока известно о трёх случаях с летальным исходом.
Как писал NEWS.ru, в феврале 2020 года специалисты Минздрава РФ создадут экспресс-тест на выявление смертоносного коронавируса из Китая.
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