В Австралии четыре человека погибли при столкновении двух вертолетов

Фото: DAVE HUNT/ТАСС

Четыре человека погибли при столкновении двух вертолетов в Австралии, передает издание Gold Cost Bulletin в Twitter. Ещё 13 человек пострадали.

Четыре человека погибли <....> после того, как два вертолета столкнулись <...> у города Голд-Кост, — говорится в сообщении.

30 декабря в Мексиканском заливе потерпел крушение вертолет, на борту которого находились четыре человека. Береговая охрана США начала поиски пассажиров летающего средства. Инцидент произошел недалеко от штата Луизиана. По имеющимся данным, вертолет упал после взлета с нефтяной платформы в заливе. Причины крушения устанавливаются.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области, пострадал один человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.