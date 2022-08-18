Россиян предупредили об увеличении сроков оформления финской визы АТОР: срок оформления финской визы может увеличиться

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После сокращения Финляндией количества выдаваемых россиянам виз в 10 раз срок оформления финской шенгенской визы в консульствах этой страны вырастет как минимум до 4-5 месяцев, посчитали в Ассоциации туроператоров России. Сейчас ожидание оформления визы занимает 2,5 месяца, доступной записи в визовый центр Финляндии пока нет.

Наблюдатели ожидают определенного спада ажиотажного спроса: по их прогнозам, с сентября «отвалятся» те, кто хотел «запастись шенгеном впрок». Поэтому, в новых условиях, если повезет, процесс получения финской визы будет занимать 4-5 месяца, — говорится в сообщении.

По оценке туроператоров, ожидание записи на подачу заявления значительно увеличится. Так, в Санкт-Петербурге, где традиционно больше всего оформляют финскую визу, местные туристические фирмы берут документы на подачу в визовый центр на первую половину октября. Выход визы обещают в конце октября.

Визовый кодекс ЕС разрешает подаваться на финскую визу за 6 месяцев до начала поездки, однако эксперты не могут предугадать, какую именно визу в итоге оформят — многократную или однократную.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о намерениях ограничить выдачу виз для граждан России, оставив им лишь один день в неделю на подачу документов. Он рассказал телеканалу MTV3, что так очередь на получение виз вырастет и спрос из-за этого сократится.