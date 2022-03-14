В АТОР назвали страны, в которые можно долететь без пересадки

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Армения обратилась к Минской группе ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения, говорится в сообщении армянского МИД. При этом отмечается, что Ереван ответил на ранее переданные азербайджанской стороной предложения.

На основе Устава ООН, Международного пакта о политических и гражданских правах и Хельсинского Заключительного акта, с целью организации переговоров между Арменией и Азербайджаном по заключению мирного договора Армения обратилась к...