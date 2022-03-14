В АТОР назвали страны, в которые можно долететь без пересадки
АТОР: российским туристам доступны 15 стран, куда можно долететь без пересадки
Сергей Князев
Сергей Князев
13:27, 14 марта 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Несмотря на проблемы с отменой зарубежных полётов, у россиян сохраняется возможность улететь без пересадки в 15 государств, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В их числе Турция, ОАЭ, Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Шри-Ланка.
Отдохнуть неделю в марте за рубежом, в зависимости от страны, сейчас можно от 23,7 тысячи рублей, например, в Абхазии, 66,7 тысячи на двоих в Армении и до бесконечности, например, на Мальдивах, — указали в ассоциации.
Ранее «Аэрофлот» объявил о приостановке с 8 марта выполнения всех международных рейсов. В компании сообщили, что с 6 марта пассажиров, следующих по международным направлениям, не допустят на рейс с билетами в обе стороны с возвратом после 8 марта. Как пояснили в компании, решение о приостановке авиарейсов было принято «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов». Возврат стоимости неиспользованных билетов можно произвести в любое время до конца 2022 года или переоформить их без штрафов на другой маршрут. Ограничение не затронуло полёты в Белоруссию и авиарейсы внутри России.