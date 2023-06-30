В Атлантике зафиксировали рождение нового тропического шторма NHC: тропический шторм «Беатрис» возник в Атлантическом океане

Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press

В Атлантическом океане сформировался новый тропический шторм, он получил имя «Беатрис». Об этом сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США (National Hurricane Center, NHC). Ожидается, что в ближайшее время шторм перерастет в ураган.

По информации специалистов в настоящее время скорость порывов ветра в пределах стихии достигает 18 метров в секунду. Сообщается, что шторм движется на запад со скоростью 19 километров в час. Он находится в 180 километрах от города Акапулько в Мексике.

Предполагается, что у побережья Мексики шторм превратится в ураган. Это может произойти уже в пятницу, 30 июня.

Ранее стало известно, что по меньшей мере три человека погибли в результате действия торнадо, обрушившегося на город Перритон в американском штате Техас. Еще порядка ста человек пострадали.

В апреле сообщалось, что разрушительный торнадо обрушился на американский штат Арканзас, в результате чего погибли три человека. Около 50 человек, в том числе дети, были госпитализированы с различными травмами. Губернатор штата объявила чрезвычайное положение, подчеркнув, что власти не пожалеют ресурсов для восстановления региона. К борьбе с последствиями стихии подключили Национальную гвардию.