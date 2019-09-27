Фото: twitter.com/andrewwulfeck

Три члена экипажа судна Bourbon Rhode, попавшего в шторм в Атлантическом океане, спасены.

По информации судовладельца, трое членов экипажа спасены. Два из них — граждане Украины. Спасательная операция продолжается, — написал в Twitter представитель украинского МИД Василий Кирилич.

Ранее News.ru писал, что судно Bourbon Rhode, на борту которого могут находиться около 10 граждан Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане. Операцию по поиску начала морская служба спасения Форт-де-Франса (Мартиника).

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