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Глава авиакомпании Georgian Airways Роман Бокерия заявил, что авиасообщение между Грузией и Россией должно быть восстановлено на основе межправительственного соглашения.

По его словам, в этом случае российская сторона не сможет в одностороннем порядке и без причины прекращать авиаперевозки. Бокерия также прокомментировал штрафные санкции со стороны РФ, охарактеризовав их как контрпродуктивные....