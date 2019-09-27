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Михаил Щипанов
Три члена экипажа судна Bourbon Rhode, попавшего в шторм в Атлантическом океане, спасены.
По информации судовладельца, трое членов экипажа спасены. Два из них — граждане Украины. Спасательная операция продолжается, — написал в Twitter представитель украинского МИД Василий Кирилич.
По информации судовладельца, трое членов экипажа спасены. Два из них — граждане Украины. Спасательная операция продолжается, — написал в Twitter представитель украинского МИД Василий Кирилич.
За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятовано. Два з них - громадяни України. Рятувальна операція триває.— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 28 сентября 2019 г.
За інформацією судновласника, трьох членів екіпажу врятовано. Два з них - громадяни України. Рятувальна операція триває.
Ранее News.ru писал, что судно Bourbon Rhode, на борту которого могут находиться около 10 граждан Украины, пропало во время шторма в Атлантическом океане. Операцию по поиску начала морская служба спасения Форт-де-Франса (Мартиника).
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Глава авиакомпании Georgian Airways Роман Бокерия заявил, что авиасообщение между Грузией и Россией должно быть восстановлено на основе межправительственного соглашения.
По его словам, в этом случае российская сторона не сможет в одностороннем порядке и без причины прекращать авиаперевозки.
Бокерия также прокомментировал штрафные санкции со стороны РФ, охарактеризовав их как контрпродуктивные....
В Атлантике спасли трёх членов экипажа пропавшего судна