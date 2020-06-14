В Атланте неизвестные застрелили двух человек

https://static.news.ru/photo/b5a7dc60-ae57-11ea-a1e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ben Gray/Global Look Press

Два человека стали жертвами стрельбы в северо-восточной части американского города Атланта, сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что стрельбу вели из автомобиля. Два человека от полученных ранений умерли на месте. Пятеро были госпитализированы. Полиция разыскивает лиц, которые открыли огонь.

Как сообщает телеканал, стрельбу открыли в то время, когда в городе проходила акция против полицейского произвола из-за смерти афроамериканца Рэйшарда Брукса.

Брукс был ранен полицейским в ногу и скончался в больнице после операции. Стражи правопорядка обнаружили его, выехав по жалобе на спящего в автомобиле у ресторана быстрого питания человека. После перепалки из-за проведения теста на алкогольное опьянение, оказавшегося положительным, мужчина выхватил электрошокер одного из полицейских и бросился бежать, после чего полицейский выстрелил в него.

Как писал NEWS.ru, глава полиции города Атланта в США Эрика Шилдс подала в отставку после гибели Брукса вследствие действий полицейских