В АТЭС отметили ущерб росту экономик из-за санкций против России Главный аналитик АТЭС: санкции против РФ и КНР негативно влияют на страны союза

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Санкции США в отношении России и Китая оказывают негативное влияние на перспективы роста экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), заявил директор аналитического подразделения АТЭС Карлос Курияма. По его словам, которые приводит ТАСС, у организации нет конкретных цифр, однако остается очевидным, что любые санкции на фоне геополитических конфликтов оказывают влияние на развитие экономики.

Общий объем экономик АТЭС в 2024, 2025 и 2026 годах в среднем будет расти несколько медленнее, чем мировая экономика, следует из документа, представленного на форуме союза в Сан-Франциско. Саммит АТЭС пройдет в период с 15 по 17 ноября.

У нас нет цифр, мы не давали оценок. Но вполне ясно, что любые меры, которые ограничивают торговлю, окажут влияние на экономический рост. Я также скажу, что иногда бывают геополитические проблемы, конфликты, и эти проблемы оказывают влияние на экономику, — сказал Курияма.

Россия присоединилась к АТЭС в 1998 году. На своей территории она принимала других участников этого форума лишь однажды — в 2012 году, это было во Владивостоке на острове Русский. В настоящее время в составе АТЭС значится 21 государство, большинство из которых — страны с береговой линией у Тихого океана.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что визы, необходимые для поездки на саммит АТЭС в Сан-Франциско, получили не все члены российской делегации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что на мероприятии в Сан-Франциско Москва будет представлена «на должном уровне».