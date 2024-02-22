Альянс турагентств: россиянкам не стоит ездить на Шри-Ланку в одиночку Вице-президент АТА Мкртчян: россиянкам не стоит ездить на Шри-Ланку в одиночку

Российским женщинам не стоит отправляться в отпуск на Шри-Ланку в одиночку или в компании подруг, рекомендовал в разговоре с NEWS.ru вице-президент Альянса туристических агентств РФ (АТА) Алексан Мкртчян. По его словам, ехать на остров лучше в сопровождении как минимум одного взрослого мужчины.

Самый главный совет женщинам — не ездить в одиночку ни в Индию, ни на Шри-Ланку. Я всегда говорю: ехать можно только со старшим братом, либо с отцом, либо с мужем, либо с другом. Одной или вдвоем с подружкой — ни в коем случае. Это официальная рекомендация Альянса, — сказал собеседник NEWS.ru.

Как объяснил вице-президент АТА, Шри-Ланка и Индия — туристические направления, где сексуальные домогательства и изнасиловаиния иностранок наиболее распространены. По его мнению, дело тут в особенностях местной культуры, которая запрещает внебрачные половые отношения.

На днях СМИ сообщили об инциденте с домогательством на Шри-Ланке. Сотрудник отеля Rainbow Surf Beach в деревне Унаватуна ночью проник в номер туристок из РФ. Мужчина лег в кровать к женщинам и начал мастурбировать. Произошел скандал, к его урегулированию привлекли местную полицию и российское посольство.