AstraZeneca нашла способ обеспечить высокую эффективность вакцины от COVID

https://static.news.ru/photo/6f0b0e50-484c-11eb-b451-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoemann/SVEN SIMON/Global Look Press

Разработчики британской вакцины от COVID-19, созданной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, нашли способ обеспечить препарату эффективность, превышающую 90%.

Об этом заявил исполнительный директор компании Паскаль Сорио в интервью газете The Sunday Times.

Мы полагаем, что нам удалось найти формулу успеха и способ выйти на столь же высокие показатели эффективности, как у всех остальных, после введения двух доз, — цитирует его издание.

Он добавил, что большего пока сказать не может. Также он заявил о планах исследовать препарат против выявленного в Великобритании нового штамма.

AstraZeneca, разработавшая совместно с Оксфордским университетом вакцину, ранее сообщила, что при одном из методов дозирования препарат может быть эффективен примерно на 90%. Для этого пациентам вводилась сначала половина дозы, а потом полная. При введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%. Учёные решили, что давая сначала меньшую дозу, они настроили организм на более эффективную иммунную реакцию.

Как писал NEWS.ru, в Великобритании считают, что вакцина от COVID-19, разработанная Оксфордским университетом вместе с британско-шведской фармацевтической компанией, AstraZeneca может дать больший эффект в комбинации с другими препаратами.