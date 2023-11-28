Симонян: Ереван признает целостность Азербайджана, включая Карабах

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Ереван полностью признает территориальную целостность Азербайджана, заявил спикер парламента Армении Ален Симонян. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», это также касается Карабаха.

Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабах, — заявил он.

Ранее Ильхам Алиев на саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA) в Баку заявил, что Азербайджан возводит в Карабахе новые города и села. По его словам, планируется восстановить 100 населенных пунктов, в их числе девять городов и восемь поселков. Также он отметил, что в свои дома возвращаются вынужденные переселенцы. Он подчеркнул, что до конца 2026 года в родные места вернутся 140 тысяч человек.

Кроме того, на 30 ноября уже запланирована встреча представителей Азербайджана и Армении по вопросу демаркации госграницы между двумя государствами. Переговоры состоятся на армяно-азербайджанской границе.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ни одна страна мира не в состоянии быть таким же гарантом стабильности в Карабахе, как Россия. Он добавил, что Запад всячески пытается дестабилизировать ситуацию в регионе.