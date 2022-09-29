Пашинян обвинил союзников в невыполнении договоренностей по оружию

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства заявил, что Азербайджан препятствует тому, чтобы Армения осуществила реформу вооруженных сил, которая уже началась. По его словам, Баку пытается сделать так, чтобы оружие и боеприпасы не поставлялись в Армению. Пашинян упомянул о случаях, когда страна заплатила сотни миллионов долларов, однако обязательства по поставкам вооружения не были выполнены, в том числе союзниками.

Азербайджан достиг определенного успеха в отношениях с нашими союзниками. То есть Баку пытается сделать так, чтобы Еревану не поставляли оружие и боеприпасы. У нас есть случаи, когда заплачены суммы в 100 млн долларов, но обязательства по поставкам вооружения не выполнялись, в том числе и со стороны союзников, — отметил Пашинян.

Премьер подчеркнул, что подобные препятствия возникают из-за желания недругов «лишить Армению своей государственности».

Также Пашинян подчеркнул, что правительству необходимо приложить все усилия для утверждения мира и безопасности на территории Армении.

Ранее Баку призвал Ереван прекратить провокации, ведущие к обострению ситуации на границе, и сесть за стол переговоров. В МИД Азербайджана подчеркнули, что Баку не заинтересован в создании напряженности в регионе.