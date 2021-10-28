В Армении захотели продлить пребывание миротворцев РФ в Карабахе

Армения заинтересована в продлении срока пребывания миротворцев России до окончательного решения вопроса статуса Карабаха. Об этом сообщили ТАСС в аппарате Совета безопасности страны. В Ереване уже неоднократно выступали с соответствующими заявлениями. Известно, что уже ведутся переговоры с российской стороной.

К сожалению, на данный момент ситуация недостаточно устойчивая с точки зрения безопасности. Недавно мы видели нарушения режима прекращения огня, в результате чего погиб армянин — гражданское лицо, имеем также раненых. Следовательно, фактор миротворческого контингента РФ в Карабахе будет важен и значим до тех пор, пока не будет найдено решение вопроса о статусе региона, — отметили в Совбезе Армении.

По словам источника, на регулярной основе ведутся обсуждения всего круга вопросов, касающихся региона, со своим стратегическим союзником — Российской Федерацией.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в целом доволен деятельностью российской миротворческой миссии в Карабахе, однако есть вопросы, которые требуют решения. Речь идёт о выдаче иностранцам разрешения от Баку на посещение территорий, находящихся на настоящий момент под контролем российских миротворцев. По словам азербайджанского лидера, никакие иностранные граждане или транспортные средства не могут въезжать в Карабах без разрешения Азербайджана. Он отмечал, что официальные представители России и высокопоставленные лица признают Карабах территорией Азербайджана. В связи с этими военнослужащие «должны осуществлять свою деятельность в соответствии с данными заявлениями».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.