В Армении сообщили о готовности установить дипотношения с Турцией

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В МИД РФ заявили, что Россия покидает состав Совета Европы, сообщается на официальном сайте ведомства. Отмечается, что несмотря на выход России из СЕ, страна остаётся участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключённых в рамках ООН.

НАТО и Евросоюз, злоупотребляя своим большинством в Совете Европы (СЕ), последовательно превращали эту организацию в инструмент антироссийской политики, отказываясь от равноправного диалога и от всех принципов, на которых создавалась эта...