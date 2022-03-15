В Армении сообщили о готовности установить дипотношения с Турцией
Антон Соловьев
Антон Соловьев
20:05, 15 марта 2022
МИД Армении в ЕреванеФото: Асатур Есаянц/РИА Новости
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Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией, об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян, передаёт агентство Anadolu. Он отметил, что между Турцией и Арменией проходит постепенная нормализация отношений.
Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией. Я рад услышать от моего турецкого коллеги, что есть политическая воля, чтобы вести процесс к этой цели. Я считаю, что мы должны без колебаний предпринимать конкретные шаги в быстро меняющемся мире,— сказал Мирзоян.
Мирзоян ранее также сообщал, что представители Армении и Турции выражали готовность прорабатывать вопрос нормализации отношений, Дипломат подчеркнул, что цель данного урегулирования — установление армяно-турецких отношений и открытие границ.
Кроме того, министр выразил радость насчёт попыток построить мир и стабильность со стороны соседних государств региона.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл в Анталии встречу с армянским коллегой. Стороны обсудили отношения Анкары и Еревана. По словам главы внешнеполитического ведомства Турции, переговоры были «очень конструктивными и продуктивными».