18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В Армении сообщили о готовности установить дипотношения с Турцией

20:05, 15 марта 2022
В Армении сообщили о готовности установить дипотношения с Турцией МИД Армении в Ереване Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией, об этом заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян, передаёт агентство Anadolu. Он отметил, что между Турцией и Арменией проходит постепенная нормализация отношений.

Армения готова установить дипломатические отношения и открыть границы с Турцией. Я рад услышать от моего турецкого коллеги, что есть политическая воля, чтобы вести процесс к этой цели. Я считаю, что мы должны без колебаний предпринимать конкретные шаги в быстро меняющемся мире, сказал Мирзоян.

Мирзоян ранее также сообщал, что представители Армении и Турции выражали готовность прорабатывать вопрос нормализации отношений, Дипломат подчеркнул, что цель данного урегулирования — установление армяно-турецких отношений и открытие границ.

Кроме того, министр выразил радость насчёт попыток построить мир и стабильность со стороны соседних государств региона.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл в Анталии встречу с армянским коллегой. Стороны обсудили отношения Анкары и Еревана. По словам главы внешнеполитического ведомства Турции, переговоры были «очень конструктивными и продуктивными».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео