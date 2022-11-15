В Армении родился восьмимиллиардный человек на планете В армянском Мартуни родился восьмимиллиардный человек на планете

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В армянском городе Мартуни Гегаркуникской области родился восьмимиллиардный человек планеты Земля — новорожденная Арпи, сообщил губернатор региона Карен Саркисян на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). По его словам, новорожденная девочка по имени Арпи появилась на свет в Мартунинском родильном доме области в здоровом состоянии.

Новорожденная Арпи, считающаяся восьмимиллиардным человеком планеты, дочь Карена Закаряна и Ани Кочарян, жителей села Цовинар Гегаркуникской области, родилась весом 2 килограмма 900 граммов, ростом 49 сантиметров, в абсолютно здоровом состоянии, — написал Саркисян.

Глава региона поздравил семью с пополнением и пожелал новорожденной светлого будущего и «беззаботного и счастливого детства».

Ранее в ООН заявили, что население Земли 15 ноября 2022 года превысит цифру в восемь миллиардов человек. По оценкам многих демографов и экономистов, это приближает человечество к черте, за которой природных ресурсов станет недостаточно для того, чтобы просто прокормить столько людей, не говоря уже о каком-то устойчивом развитии.

В свою очередь демограф и социолог Александр Синельников отмечает, что человечеству надо опасаться не перенаселения, а, напротив, сокращения своей численности, которое начнется во второй половине нынешнего века и которое невозможно будет предотвратить. По его словам, продолжительность жизни вообще никакого влияния на прирост народонаселения не оказывает, потому что люди выходят из репродуктивного возраста на десятилетия раньше, чем умирают.