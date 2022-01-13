В Армении поделились ожиданиями от встречи со спецпредставителем Турции

Армения ожидает установления дипломатических отношений с Турцией и открытия границ в результате диалога с участием специальных представителей двух стран, сообщил «Арменпресс» пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян. Он отметил, что первая встреча пройдёт в Москве 14 января и будет носить ознакомительный характер.

Рассчитываем, что в результате процесса будут установлены дипломатические отношения между Арменией и Турцией и будет открыта граница между двумя странами, которая в одностороннем порядке была закрыта Турцией в начале 90-х годов, — сказал Унанян.

По словам дипломата, Армения по-прежнему выступает за нормализацию отношений с Турцией без каких-либо предварительных условий. Он считает, что турецкое правительство разделяет такой подход. При этом на настоящий момент трудно ожидать ощутимых результатов уже после первой встречи, однако она запустит процесс.

В декабре 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что для нормализации отношений с Арменией стороны назначат спецпредставителей. Также он отметил, что будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном.

Министр пояснил, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиалиний на рейсы Стамбул — Ереван — Стамбул. В свою очередь министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу объявил, что турецкая авиакомпания Pegasus начнёт выполнять рейсы между Стамбулом и Ереваном.

Ранее председатель совета директоров Flyone Armenia Арам Ананян сообщил ТАСС, что власти Турции разрешили лайнерам авиакомпании летать в Стамбул. Первый полёт армянских авиалиний из Еревана намечен на 2 февраля.

Ранее в материале NEWS.ru говорилось о том, что внешнеполитические ведомства Турции и Армении заявили о намерении начать диалог между странами. Спецпредставителем Турции по нормализации отношений с Арменией стал экс-посол страны в США Сердар Кылыч. Спецпредставителем от Армении будет заместитель председателя Национального собрания Рубен Рубинян.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.