В Армении рассказали, что подготовка к выборам идёт по плану и в срок

https://static.news.ru/photo/c9a67d72-d0ff-11eb-9466-96000091f725_660.jpg Армения. Ереван. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении Тигран Мукучян (в центре) Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Подготовка к выборам в парламент Армении идёт без срывов. Об этом журналистам заявил глава ЦИК Армении Тигран Мучукян, сообщает ТАСС.

До сих пор подготовительный процесс идёт в чётко определённые сроки. Никаких срывов нет, — заявил он.

По его словам, вся необходимая работа была проделана надлежащим образом. В ЦИК получили около 15 жалоб в ходе предвыборной кампании, все они были рассмотрены. Мучукян подчеркнул, что власти намерены сделать всё от них зависящее, чтобы на избирательных участках было спокойно.

Глава Межправительственной ассамблеи (МПА) СНГ Игорь Комаровский считает, что все политические силы в Армении настроены на то, чтобы все досрочные выборы в парламент прошли демократично, транспарентно и спокойно. Они назначены на 20 июня. В выборах участвуют партия исполняющего обязанности премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор», блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна. пятипроцентный барьер для входа в парламент также могут преодолеть блок «Честь имею» ещё одного президента Сержа Саргсяна, «Процветающая Армения» Гагика Царукяна и «Просвещённая Армения» Эдмонда Манукяна. Всего в выборах участвуют 26 партий.

Ранее Роберт Кочарян заявил, что вероятность второго тура парламентских выборов в стране невелика. Он добавил, что второй тур предполагает невозможность создания коалиции, если ни одна из партий или блоков не наберёт достаточное количество голосов на самостоятельное формирование правительства.