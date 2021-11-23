В Армении раскрыли детали предстоящей встречи Пашиняна и Алиева

На данный момент нет договорённости о подписании какого-либо документа с Азербайджаном в рамках предстоящей встречи лидеров стран в Брюсселе, заявил вице-премьер Армении, сопредседатель трёхсторонней рабочей группы Мгер Григорян в интервью газете «Грапарк». По его словам, процесс демаркации и делимитации границы не зависит от встреч и визитов сторон, он проводится «в совершенно иной логике».

Вице-премьер отметил, что обсуждение «коридоров» в регионе не входит в повестку предстоящих переговоров. Он также добавил, что никакого давления на армянскую сторону в данном вопросе нет.

С первого дня трëхсторонней встречи и поныне я говорил и подтверждаю — трëхсторонняя рабочая группа действует в рамках мандата от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в которых нет ни единого упоминания о коридоре или коридорной логике. Поэтому говорить о принуждении (Армении) на этой платформе нет смысла, такого нет, — сказал Григорян.

По его словам, пока нельзя утверждать, что стороны смогли прийти к общему знаменателю в имеющихся вопросах. Он подчеркнул, что есть различные проработанные на техническом и экспертном уровнях варианты разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, однако пока неясно, какой вариант пройдёт окончательно.

Ранее Баку и Ереван подтвердили проведение встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках саммита «Восточного партнёрства» 15 декабря в Брюсселе. С предложением провести встречу лидеров двух стран выступил глава Европейского совета Шарль Мишель.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.