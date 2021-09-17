В Армении прошли протесты против Дня независимости из-за жертв в Карабахе

Правоохранительные органы начали задерживать участников акции протеста на улицах Еревана, которые выступают против проведения запланированного властями концерта в честь Дня независимости республики, сообщает ТАСС. Для протестующих неприемлемо проведение празднований в стране из-за многочисленных жертв в карабахской войне.

Около 200 участников акции пытаются пройти к зданию правительства на площади Республики в центре Еревана, однако полиция не пропускает их.

Мы хотим провести акцию протеста, потому что для нас неприемлемо, что власти решили устроить праздничный концерт тогда, когда у нас столько потерь из-за войны в Карабахе, — сказал участник акции, кинопродюсер Армен Григорян.

Власти ранее отмечали, что, несмотря на потери, праздничное мероприятие в честь 30-летия независимости Армении состоится. По словам премьер-министра республики Никола Пашиняна, солдаты погибли в борьбе за независимость страны.

Накануне стало известно, что Азербайджан направит в Международный суд иск против Армении. Баку обвиняет Ереван в неоднократных нарушениях Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ICERD). Отмечается, что власти собрали и задокументировали множество фактов грубых нарушений прав человека в отношении азербайджанцев. В их числе случаи насильственного изгнания, жестокого обращения, пыток, убийств граждан Азербайджана из-за их этнической принадлежности.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.