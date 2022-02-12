В Армении произошло сильное землетрясение

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Армении произошло землетрясение. Эпицентр магнитудой 5,3 располагался в 43 км к северо-востоку от Гюмри, сообщает Sputnik Армения.

Помимо Еревана и Гюмри, толчки ощущалис ь в Ванадзоре. Жители города покинули дома и здания. В эпицентре магнитуда землетрясения составила 6–7 баллов. В Ереване магнитуда составила 3 балла. В Гюмри в некоторых районах города отключилось электричество.

Также землетрясение затронуло Грузию, передаёт Interpress, его магнитуда составила 5,8. Оно даже попало в эфир местного телеканала. Данных о разрушениях зданий нет. По сообщению Modern.az, толчки ощущались и в Азербайджане. Самое сильное землетрясение произошло в Гяндже, также оно затронуло города Самух, Газах, Товуз, Агстаф, Шамкир, Дашкесан и другие районы страны.

Ранее, 16 января, на армяно-азербайджанской границе недалеко от города Капан Сюникской области на юге Армении произошло землетрясение магнитудой 4,3. В эпицентре сила толчков достигала 5–6.