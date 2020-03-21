https://static.news.ru/photo/8b0e5304-6c3e-11ea-8266-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTW /Global Look Press

Число заразившихся коронавирусом жителей Армении достигло 190 человек, сообщается на портале Национального центра по контролю и профилактике заболеваний страны.

До этого момента власти сообщали о 160 заболевших COVID-19.

Подтверждены в Армении 190 случаев коронавирусной инфекции. Двое излечились. Смертей нет, — сказано в сообщении.

С 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового китайского коронавируса пандемией. Сейчас по всему миру уже 310 882 заражённых COVID-19, жертвами заболевания стали 13 173 человека, а 95 129 пациентам удалось излечиться. В России к воскресенью диагноз подтверждён у 367 человек, при этом 18 уже выписаны из больниц абсолютно здоровыми.

Как писал NEWS.ru, особенно сильно от пандемии COVID-19 страдает Италия. Ранее агентство Ruptly опубликовало видео из переполненного трупами крематория города Пьяченца.