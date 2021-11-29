В Армении от COVID-19 умерли 23 полностью привитых человека

Число граждан Армении, умерших от COVID-19 несмотря на вакцинацию, достигло 23, ещё у 79 человек возникли некоторые проблемы со здоровьем. Об этом заявила министр здравоохранения Анаит Аванесян, передаёт Sputnik Армения.

Их средний возраст составлял старше 75 лет, у пациентов были сопутствующие хронические заболевания, — цитирует её агентство.

Аванесян добавила, что на данный момент в Армении с коронавирусом госпитализированы 2900 граждан. Из них пoлностью привиты 102 человека, или 3,5%.

Кроме того, по словам министра, по состоянию на 29 ноября была сделана 1 217 391 прививка. Из них первую дозу пoлучили 781 011 граждан (39%), вторую дозу — 436 380 (21,8%). Всегo заболели 13 562 человека, из них вакцинированы 1092 граждaнина, или 8,1%.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что количество летальных исходов от коронавируса начало снижаться во всём мире благодаря массовой вакцинации населения и достижениям медиков, которые научились более эффективно бороться с заболеванием.

Он добавил, что пандемия движется по миру волнами и наибольшая смертность была зарегистрирована именно в первую волну COVID-19: в апреле, мае и июне 2020 года. По его словам, смертность составляла от 5% до 15% по всему миру, сейчас же этот показатель упал до 2%.