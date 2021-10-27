В Армении опровергли заявления о возможной встрече Алиева и Пашиняна

Встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 9 ноября и подписание документов не планируется. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в парламенте страны. Ранее в СМИ появилась информация о возможной встрече лидеров стран в Москве и подписании нового документа по Карабаху.

В настоящее время какой-либо встречи, о чём утверждается в СМИ, не запланировано. В то же время периодически обсуждаются различные предложения о проведении встречи в различных форматах. Предположительно, в результате подобной возможной встречи будет опубликован согласованный текст, — сказал Мирзоян.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит, если договорённость о трёхсторонней встрече президента России Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет достигнута. По его сведениям, саммит должен состояться 9 ноября в Москве. Он будет приурочен к годовщине подписания Путиным, Алиевым и Пашиняном заявления о прекращении боевых действий в Карабахе.

Также сообщалось, что в ходе саммита его участники могут подписать документы, касающиеся делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, а также разблокировки коммуникаций в регионе и создания дорог-коридоров.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.