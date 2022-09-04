В Армении опровергли заявления Азербайджана об обстрелах на границе Минобороны Армении назвало дезинформацией заявление Азербайджана об обстреле на границе

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Минобороны Армении опровергло заявление Азербайджана об обстрелах на восточном участке границы, сообщается на сайте министерства. Отмечается, что 3 и 4 сентября подразделения ВС Армении не открывали огонь по азербайджанским позициям.

Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию. 3 и 4 сентября подразделения ВС РА не вели огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточном направлении армяно-азербайджанской приграничной зоны, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что обстановка на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная и находится под контролем ВС Армении.

В Минобороны Азербайджана 4 сентября сообщили, что обстрелы позиций армии республики на Кельбаджарском и Лачинском направлениях со стороны ВС Армении продолжались с полудня 3 сентября до утра 4 сентября.

Накануне в ведомстве заявили, что за сутки ВС Армении 19 раз обстреляли позиции азербайджанских военных, при этом 16 обстрелов пришлись по армяно-азербайджанской границе, в Кельбаджарском и Лачинском районе. В Минобороны Армении эти заявления назвали дезинформацией.