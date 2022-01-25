В Армении опровергли сообщения о выводе российской военной базы

Депутат от правящей партии Армении «Гражданский договор» Артур Ованнисян опроверг сообщения СМИ о возможном выводе из республики 102-ой российской военной базы после урегулирования отношений с Турцией. Как сообщил он в ходе брифинга в парламенте, подобного разговора «в действительности не существует».

Армения и Россия — стратегические партнёры. На данный момент начался диалог между странами. Этот диалог только начат. Нет каких-либо оснований для распространения такой информации. Следовательно, здесь и комментировать нечего. Разговора о выводе базы в нашей действительности не существует. Это выдуманная, бессмысленная информация, — сказал депутат.

Ранее в СМИ начала распространяться информация о том, что после установления дипломатических отношений между Ереваном и Анкарой и открытия границы между странами, будет осуществлён вывод российской военной базы из республики.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о невозможности предугадать, нормализуются ли отношения Еревана и Анкары в текущем году, однако отказ сторон от предварительных условий «разряжает» атмосферу вокруг процесса. При этом премьер-министр допустил возможность принятия приглашения Турции для участия в дипломатическом форуме, который состоится в Анталье в марте этого года.

До этого Пашинян заявил, что лично несёт ответственность за нормализацию отношений с Турцией. Он отметил, что спецпредставитель республики в вопросе нормализации двусторонних отношений был выбран исходя из «политической целесообразности». В декабре 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что для нормализации отношений с Арменией стороны назначат спецпредставителей. Также он отметил, что будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном.

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют с 1993 года. Сложности вызваны, в частности, поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахском конфликте и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.