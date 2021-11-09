В Армении назвали условие урегулирования карабахского конфликта

Урегулирование карабахского конфликта возможно только путём переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, а это предполагает уточнение статуса Карабаха. Об этом говорится в заявлении армянского внешнеполитического ведомства по случаю годовщины подписания трёхстороннего заявления по итогам 44-дневной войны в Карабахе. В нём также подчёркивается необходимость обеспечения безопасного возвращения армянских беженцев, реализации их права на мирную жизнь, равенства и самоопределения.

Только полное выполнение трёхсторонних заявлений, в том числе в части решения гуманитарных вопросов, возвращения пленных и заложников, прояснения судьбы пропавших без вести, восстановления мирного урегулирования могут стать залогом долгосрочного мира и стабильности региона, — говорится в заявлении.

По словам представителей МИД Армении, нынешняя ситуация не может быть основой для урегулирования конфликта. Ведь, по мнению армянской стороны, заявления азербайджанской стороны о том, что уже не существует понятий нагорнокарабахский конфликт и Нагорный Карабах (Карабах. — NEWS.ru) нарушает само трёхстороннее соглашение.

Умышленно искажая и произвольно трактуя положения трёхстороннего заявления, Азербайджан продолжает муссировать тему так называемого коридора, угрожает применить силу. На вывод армянских войск азербайджанская сторона ответила военным проникновением на суверенную территорию Армении и незаконным размещением, — говорится в заявлении.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 ноября провёл телефонные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трёхстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне ­карабахского конфликта от 9 ноября 2020 года. Кроме того, в беседе с министром иностранных дел Армении Сергей Лавров затронул вопросы российско-армянского союзнического взаимодействия, а также отдельные аспекты региональной и международной проблематики.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.