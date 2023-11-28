В Армении назвали причину для участия в саммите ЕАЭС Ален Симонян: Армения должна участвовать в саммите ЕАЭС из-за председательства

Фото: СФ РФ

Ален Симонян

Армения должна принять участие в саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, считает спикер парламента республики Ален Симонян. Он напомнил, что Ереван принимает председательство в органах союза, передает ТАСС.

Я не знаю, приедет ли [премьер-министр Никол] Пашинян, решение еще не принято, но, по моему личному мнению, Армения должна участвовать в этом саммите, потому что мы принимаем председательство в ЕАЭС, — подчеркнул он.

Ранее Ереван отказался участвовать в мероприятиях ОДКБ. Так, Пашинян не стал приезжать на ноябрьское заседание организации. После этого Ален Симонян заявил, что не примет участия в заседании ОДКБ, которое пройдет в декабре. По его словам, он считает свое участие в мероприятии неуместным. При этом он подчеркнул, что Армения не планирует выходить из состава организации, несмотря на то что она «не выполняет своих обязательств» перед республикой.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о надежде РФ, что через какое-то время Армения возобновит полноценное участие в мероприятиях ОДКБ. По его словам, Ереван остается другом Москвы.

В свою очередь генсек организации Имангали Тасмагамбетов призвал не делать категоричных выводов из-за отсутствия представителей Армении на сессии в Минске. По его словам, Ереван был и остается союзником ОДКБ. Причины непосещения Арменией встречи делегатов этой организации в Белоруссии носили технический характер, добавил он.