В Армении назвали кандидата на пост президента страны

В правящей партии Армении «Гражданский договор» назвали кандидата на пост президента страны. Согласно информации газеты «Айкакан жаманак» (Армянское время), партия выдвинет кандидатуру действующего министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатуряна.

После заявления Саркисяна в пресс и соцсетях назывались разные фамилии в качестве кандидатов на пост президента. По информации «Айкакан жаманак» выбор правящей партии пал на министра высокотехнологичной промышленности, беспартийного Ваагна Хачатряна, — сообщается на сайте газеты.

В сентябре 2021 Хачатурян, говоря о возможности заключения мирного договора с Баку, заявил, что «Армения всегда имела платформу для установления мира с Азербайджаном, она существует до сих пор, и мы должны её использовать».

В начале 1990-х годов Хачатурян был мэром Еревана и депутатом парламента. Его назначили министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года.

Ранее утверждалось, что роль главы государства будет исполнять Араик Арутюнян, но, по информации газеты «Грапарак», кандидат был заменён в связи с недовольством общества о выдвинутой кандидатуре Арутюняна.

1 февраля президент Армении Армен Саркисян утратит свои полномочия в связи с поданным им заявлением об уходе в отставку.