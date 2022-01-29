В Армении назвали кандидата на пост президента страны
Правящая партия Армении выдвинет на пост президента Ваагна Хачатуряна.
Никита Чайка
Никита Чайка
20:11, 30 января 2022
Ваагн ХачатурянФото: Armineaghayan/wikimedia.org
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В правящей партии Армении «Гражданский договор» назвали кандидата на пост президента страны. Согласно информации газеты «Айкакан жаманак» (Армянское время), партия выдвинет кандидатуру действующего министра высокотехнологической промышленности Ваагна Хачатуряна.
После заявления Саркисяна в пресс и соцсетях назывались разные фамилии в качестве кандидатов на пост президента. По информации «Айкакан жаманак» выбор правящей партии пал на министра высокотехнологичной промышленности, беспартийного Ваагна Хачатряна,— сообщается на сайте газеты.
В сентябре 2021 Хачатурян, говоря о возможности заключения мирного договора с Баку, заявил, что «Армения всегда имела платформу для установления мира с Азербайджаном, она существует до сих пор, и мы должны её использовать».
В начале 1990-х годов Хачатурян был мэром Еревана и депутатом парламента. Его назначили министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года.
Ранее утверждалось, что роль главы государства будет исполнять Араик Арутюнян, но, по информации газеты «Грапарак», кандидат был заменён в связи с недовольством общества о выдвинутой кандидатуре Арутюняна.
1 февраля президент Армении Армен Саркисян утратит свои полномочия в связи с поданным им заявлением об уходе в отставку.
Ранее Саркисян заявил, что в Армении сложилась ситуация, когда президенту приходится быть гарантом государственности, не имея реального влияния на происходящие в политике процессы. По его словам, лидер страны «не может влиять на вопросы войны или мира», не может «наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа».