В Аргентине задержали россиянку за мошенничество В Аргентине задержали разыскиваемую за мошенничество на 100 млн рублей россиянку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аргентинская полиция задержала гражданку России Людмилу Авдюхину, объявленную в международный розыск из-за обвинений в мошенничестве, сообщила газета La Nacion. По данным издания, ее дело передали в суд для вынесения решению по экстрадиции.

Местные правоохранительные органы пока не обращались к дипломатическому представительству, передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Аргентине. Диппредставительство выясняет обстоятельства ситуации.

По данным La Nacion, Авдюхина прибыла в Аргентину в январе 2023 года и была задержана во вторник возле своего места жительства. Отмечается, что женщина часто меняла адрес проживания, чтобы ускользнуть от розыска.

Авдюхина работала директором агентства недвижимости в Барнауле. Ее обвиняют в хищении средств клиентов компании на сумму более 100 миллионов рублей.

Ранее глава МВД Турции Али Ерликая сообщил о задержании в Стамбуле одного из руководителей действующей в России организованной преступной группировки Шамиля Амирова. Он уточнил, что мужчина был внесен в список розыскной базы Интерпола по «синему» бюллетеню по обвинению в мошенничестве. Его арестовали в рамках операции под названием Kafes-15.