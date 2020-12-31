В Аргентине выявили осложнения у 1% привитых вакциной «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/1b9b9fe4-4d17-11eb-8953-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Среди жителей Аргентины, привитых от коронавируса российской вакциной «Спутник V», осложнения были выявлены только у 317 человек, что составляет примерно 1% от общего числа вакцинированных. Об этом рассказали в минздраве страны.

В 44% случаев отмечались повышенная температура, головная и мышечные боли. В четверти случаев (25,6%) речь шла только о болях и в 11,4% — только о повышенной температуре. В 1,3 % случаев зафиксирована аллергия.

В ведомстве отметили, что практически во всех случаях речь шла о лёгких симптомах или средней тяжести, при которых госпитализация не требовалась, сообщает издание La Nacion.

Как писал NEWS.ru, «Спутник V» стал первой вакциной от коронавируса, которую получила Аргентина. Первая партия, доставленная в южноамериканскую страну, насчитывала 300 тысяч доз. Прививочная кампания стартовала 29 декабря. В первую очередь вакцину получают медики, госслужащие, полицейские, сотрудники сферы безопасности и пожилые люди.

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес прокомментировал ситуацию вокруг вакцины «Спутник V», которую критикуют политические оппоненты РФ и многие мировые СМИ. По его мнению, такое положение дел характерно для торговой войны.