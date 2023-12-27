В Аргентине возобновились протесты против политики нового президента В центре Буэнос-Айреса начались протесты против реформ президента Аргентины Милея

Фото: Cristian Bayona/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько тысяч человек собрались в центре Буэнос-Айреса на площади, где находятся национальные и городские суды, чтобы выразить протест против реформ президента Аргентины Хавьера Милея, передает РИА Новости. Организовали протест и согласовали его с властями местные профсоюзы.

Люди собрались на площади и прилегающих улицах, не препятствуя движению по главным дорогам города. В отличие от предыдущих акций, где дороги были перекрыты, этот протест проходит без значительных помех для жителей. Президент Хавьер Милей предупредил о возможном применении силы против тех, кто будет перекрывать дорожное движение.

Митинг проходит в мирной обстановке: люди бьют в барабаны, скандируют различные лозунги. Отмечается, что на площади находится пока минимальное количество полиции. Большая часть правоохранителей патрулируют вдоль крупных дорог.

Ранее стало известно, что новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей почти одновременно намерен запустить 366 реформ. Он планирует закрыть аргентинский Центробанк, заменить песо на американские доллары, провести приватизацию ряда госкомпаний, а еще недавних союзников, Бразилию и Китай, заменить на США и Израиль. С Россией новый аргентинский лидер тоже работать не захотел.