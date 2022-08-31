В Аргентине скончался один человек из-за неизвестного вируса

Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В аргентинской провинции Тукуман из-за неизвестного вируса умер один человек и еще четверо госпитализированы, сообщает Министерство здравоохранения региона. Отмечается, что у всех пациентов наблюдается двусторонняя пневмония. Еще один заболевший изолирован дома.

Мы выявили вспышку двусторонней пневмонии у шести пациентов <...> К сожалению, один из них скончался вчера, этиология пока не выявлена, он является медицинским работником. <...> Двое пациентов госпитализированы в частный санаторий на ИВЛ, двое пациентов госпитализированы в государственную больницу на ИВЛ и один пациент, который является медработником, находится на профилактической изоляции дома с нетяжелым состоянием, — говорится в сообщении.

Исследования исключили заражение коронавирусом, гриппом А и В, хантавирусом и рядом других инфекций. Сейчас власти устанавливают происхождение вируса и проверяют водоемы и выбросы кондиционеров. Лаборатория изучит анализы пациентов и озвучит результаты к выходным.

Ранее департамент здравоохранения округа Харрис, штат Техас сообщил, что житель округа, который был заражен оспой обезьян, скончался в одной из больниц США. На данный момент точная причина смерти мужчины неизвестна. По факту его гибели чиновники проведут тщательное медицинское расследование. Окончательный отчет о причине его смерти будет обнародован в течение ближайших недель.