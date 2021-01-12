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В Аргентине определили дату получения второй партии «Спутник V»

16:22, 12 января 2021
Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Авиакомпания Aerolíneas Argentinas подтвердила информацию о том, что второй рейс вылетит за российской вакциной «Спутник V» 14 января, заявил глава компании Пабло Сериани.

Некоторое время назад представитель авиакомпании сообщил, что вылет запланирован на 14-15 января.

В этот четверг в 21:00 (3:00 мск) второй рейс отправится в Москву, чтобы привезти 300 тысяч доз вакцины Спутник V, — написал Сериани в Twitter.

Как ожидается, рейс прибудет в Аргентину 16 января. Первые дозы вакцины прибыли в страну в конце декабря 2020 года. На сегодняшний день вакцинацию проходят медицинские работники.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» впервые зарегистрировали на Ближнем Востоке. Препарат разрешили использовать на территории частично признанного Государства Палестина, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в разработке медикамента.

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