В Аргентине определили дату получения второй партии «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/cd5305fa-54d9-11eb-85b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Авиакомпания Aerolíneas Argentinas подтвердила информацию о том, что второй рейс вылетит за российской вакциной «Спутник V» 14 января, заявил глава компании Пабло Сериани.

Некоторое время назад представитель авиакомпании сообщил, что вылет запланирован на 14-15 января.

В этот четверг в 21:00 (3:00 мск) второй рейс отправится в Москву, чтобы привезти 300 тысяч доз вакцины Спутник V, — написал Сериани в Twitter.

Este jueves a las 21hs parte el segundo vuelo de @Aerolineas_AR rumbo a MoscÃº para traer al paÃ­s otras 300.000 dosis de la vacuna Sputnik V. Un trabajo coordinado entre diferentes Ã¡reas de gobierno para cumplir con esta tarea logÃ­stica fundamental en la pelea contra el Covid 19. pic.twitter.com/6lqyjlBcjk — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) January 12, 2021

Как ожидается, рейс прибудет в Аргентину 16 января. Первые дозы вакцины прибыли в страну в конце декабря 2020 года. На сегодняшний день вакцинацию проходят медицинские работники.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» впервые зарегистрировали на Ближнем Востоке. Препарат разрешили использовать на территории частично признанного Государства Палестина, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в разработке медикамента.