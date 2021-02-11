В Аргентине начался суд по делу о кокаине в российском посольстве

https://static.news.ru/photo/6149ac36-6cfa-11eb-a392-96000091f725_660.jpg Фото: argentina.gob.ar/gendarmeria

В посольстве РФ в Буэнос-Айресе по видеосвязи начались слушания по делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и страны Европы. Об этом сообщает агентство Telam.

По делу обвиняются двое россиян — бывший сотрудник полиции Аргентины Иван Близнюк, отвечавший за охрану посольства, и механик Александр Чикало. В настоящее время они оба находятся в тюрьме «Маркос-Пас». Предполагается, что они были участниками международной организации, которая организовала наркотрафик из Аргентины в Германию, Нидерланды и Россию.

Уголовное дело о перевозке 400 кг кокаина из Аргентины возбудили в 2017 году. Судебные слушания начались в ноябре 2020 года. Обвиняемых четверо, следствие считает организатором преступной схемы бизнесмена Андрея Ковальчука. Подсудимые свою вину признавать отказываются. Ковальчук продолжает уверять, что никогда не имел дела с наркотиками, а из Южной Америки вывозил только элитные сорта кофе и полудрагоценные камни.

На Ковальчука указал и Александр Чикало, дав показания. Отмечается, что бизнесмен в России уже был судим за наркобизнес.

Меня в посольстве познакомили с парнем, который сказал, что представляет предпринимателей, заинтересованных в бизнесе в Аргентине — он показался мне влиятельным, — рассказал Чикало.

Он отмечает при этом, что когда речь зашла о переправке контейнеров с наркотиком в Россию, он и Близнюк решили выйти из дела, потому что ситуация показалась им подозрительной — они решили, что Ковальчук их обманывает. В итоге почти 400 кг вещества всё равно попали в здание посольства. Примечательно, что Близнюк дать показания отказался. Однако ещё 2018 году они оба заявляли, что их оклеветал и подставил бывший первый секретарь посольства Олег Воробьёв.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что сотрудники правоохранительных органов Испании пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась контрабандой наркотических веществ. За преступниками полицейские «охотились» больше одного года.

В ходе операции правоохранители изъяли у наркоторговцев порядка двух тонн запрещённых веществ. Также были задержаны 12 человек. Им предъявлено обвинение. Теперь же судьбу «торговцев смертью» будет решать суд.