В Аравийском море начались учения России, Китая и Ирана

Фото: Zha Chunming/Global Look Press

Военно-морские учения

В Аравийском море начались военно-морские учения «Морской пояс безопасности — 2023» с участием ВМФ России, ВМС Китая и Ирана, сообщает российское Минобороны в Telegram. От Северного флота в маневрах задействован носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» — фрегат «Адмирал Горшков» и средний морской танкер «Кама».

Сегодня в акватории Аравийского моря в районе порта Чахбехар Исламской Республики Иран стартовало трехстороннее военно-морское учение «Морской пояс безопасности — 2023» с участием ВМФ РФ, ВМС Народно-освободительной армии Китая и ВМС Исламской Республики Иран, — рассказали в ведомстве.

На первом этапе маневров моряки на картах отработают розыгрыш эпизодов учений на море, проведут инструктажи и тактические летучки. С 16 по 17 марта пройдет морской этап, в ходе которого моряки отработают формирование межнационального отряда боевых кораблей, совместное маневрирование и выполнят артиллерийские стрельбы.

Участники учений также потренируются в освобождении захваченного судна и оказании помощи кораблям, терпящим бедствие в море.

С 17 по 27 февраля в южной части акватории Индийского океана прошли совместные военно-морские учения ВМФ России, ВМС Китая и ЮАР. От РФ участвовал отряд кораблей Северного флота в составе танкера «Кама» и новейшего фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков».