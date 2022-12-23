В антикоррупционном бюро Украины допрашивают мэра Одессы «Думская»: сотрудники антикоррупционного бюро Украины допрашивают мэра Одессы Труханова

Фото: trukhanovodessa/t.me

Геннадиq Труханов

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) допрашивают мэра Одессы Геннадия Труханова, сообщает украинское издание «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В связи с чем ведется допрос, не уточняется.

Труханова сегодня допрашивают сотрудники НАБУ, — говорится в сообщении.

Ранее Труханов заявил, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров с целью урегулировать военный конфликт. По его словам, итогом мирного решения могут стать миллионы спасенных жизней, поэтому необходимо найти компромисс. Также он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский после 24 февраля допустил много ошибок и просчетов, хотя его решения в целом правильные.

Также Труханов высказывался против сноса памятника основателям Одессы, который регулярно подвергается осквернениям. По его мнению, историю следует не вымарывать, а переосмыслять. В Одессе должен быть создан единый парковый комплекс, в который можно переместить часть архитектурных памятников города, подчеркнул он.

В свою очередь Зеленский поручил Службе безопасности и МВД страны проверить заявления Труханова о нежелании сносить памятники Александру Суворову и Екатерине II.