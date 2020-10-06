В Антарктике образовалась крупнейшая за последние годы озоновая дыра

https://static.news.ru/photo/f951dbc2-07cc-11eb-8e1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: atmosphere.copernicus.eu

Метеорологи обнаружили крупнейшую за последние годы озоновую дыру в Антарктике, заявила в ходе брифинга официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис.

Учёные Службы мониторинга атмосферы «Коперник» подтверждают, что озоновая дыра над Антарктикой является одной из самых больших и глубоких за последние годы. Анализ показывает, что озоновая дыра достигла своего максимального размера, — отметила Нуллис, слова которой приводит РИА Новости.

Она также напомнила, что озоновый слой должен защищать планету от вредных ультрафиолетовых лучей солнца. При этом возникновение озоновых дыр является сезонным явлением, подчеркнула эксперт.

Данная озоновая дыра над Антарктикой росла с середины августа и достигла своего пика в начале октября с общей площадью порядка 24 млн квадратных километров. В настоящее время площадь дыры составляет 23 млн квадратных километров — она охватывает большую часть Антарктиды.

Ранее NEWS.ru писал, что температура Мирового океана повысилась до рекордных показателей из-за глобального потепления. В морях Европы в 2018 году установились слишком высокие температуры.

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