В Анталье объявили штормовое предупреждение из-за ветра скоростью 70 км/ч

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Шквалистый ветер, скорость которого местами достигала 70 км/ч, обрушился на турецкую Анталью, сообщил телеканал TRT 1. Уточняется, что высота волн у побережья в районе популярного пляжа Коньяалты достигала 6 м. Власти объявили штормовое предупреждение.

Шторм обрушился на все средиземноморское побережье Турции. По информации телеканала, во многих районах Антальи оказались повалены деревья и повреждены десятки машин. Кроме того, проливные дожди стали причиной подтопления — в некоторых местах улицы превратились в реки.

Газета Yeni Şafak пишет, что Манисе сорвало крышу трехэтажного здания, после чего в регион была направлена ​​Группа по оценке ущерба от стихийного бедствия. Издание уточняет, что сообщений о погибших или пострадавших не поступало.

Метеорологи зафиксировали самый сильный ветер в соседней с Антальей провинции Ыспарта. По сведения ученых, там он достигал 102 км/час.

Ранее The Washington Post сообщил, что из-за обрушивающихся на Калифорнию штормов, которые приводят к обрушению дорог, оползням и отключениям электроэнергии, погибли 17 человек. Из-за ливней и штормов без электричества остались 210 тысяч человек в Калифорнии, в Санта-Барбаре затонуло более 100 транспортных средств. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти около 40 человек.